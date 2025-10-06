Vinitaly USA dalla Valle del Comino il Lazio del vino nel mondo
Roma, 6 ott. (askanews) - È stata Antica Tenuta Palombo a tenere alta la bandiera del Lazio a Vinitaly USA, l'evento internazionale dedicato al vino italiano andato in scena a Chicago il 5 e 6 ottobre. Rappresentando la regione in un contesto strategico per l'export agroalimentare, l'azienda si conferma tra i principali attori del comparto vitivinicolo laziale, grazie a una produzione che affonda le radici nella tradizione e guarda con decisione ai mercati internazionali. Un momento particolarmente significativo si è tenuto in occasione del taglio del nastro ufficiale, dove Antica Tenuta Palombo è stata chiamata a rappresentare il Lazio al fianco del Direttore Generale di Veronafiere, in un contesto di grande visibilità istituzionale e internazionale. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
#Usa, il #Prosecco vale il 31% del #vinoitaliano: in 15 anni boom da 0 a 531 milioni di dollari. L’analisi dell’#Osservatorio #UnioneItalianaVini - #Uiv e #Vinitaly, in vista di #VinitalyUsa (#Chicago, 5-6 ottobre), https://winenews.it/it/usa-il-prosecco-vale-il-31-del - X Vai su X
Secondo un focus dell’Osservatorio Uiv-Vinitaly, il Prosecco vale il 31% dei consumi a valore di tutti i vini italiani commercializzati negli Usa, con un indice di penetrazione altissimo in tutte le fasce di età, a partire dai millennials e dal target femminile. #ANSAT Vai su Facebook
