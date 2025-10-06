vinitaly usa dalla valle del comino il lazio del vino nel mondo

Roma, 6 ott. (askanews) - È stata Antica Tenuta Palombo a tenere alta la bandiera del Lazio a Vinitaly USA, l'evento internazionale dedicato al vino italiano andato in scena a Chicago il 5 e 6 ottobre. Rappresentando la regione in un contesto strategico per l'export agroalimentare, l'azienda si conferma tra i principali attori del comparto vitivinicolo laziale, grazie a una produzione che affonda le radici nella tradizione e guarda con decisione ai mercati internazionali. Un momento particolarmente significativo si è tenuto in occasione del taglio del nastro ufficiale, dove Antica Tenuta Palombo è stata chiamata a rappresentare il Lazio al fianco del Direttore Generale di Veronafiere, in un contesto di grande visibilità istituzionale e internazionale. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

