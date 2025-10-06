Milano, 6 ottobre 2025 – ??????Intoccabili. Non solo la Galleria Vittorio Emanuele II, ma anche gli edifici pubblici e privati che le stanno attorno. Unica concessione: le modifiche sono consentite solo all’interno degli immobili. È il giudizio del Consiglio di Stato, che ha corretto solo in parte il precedente verdetto del Tar sulla dichiarazione di interesse culturale particolarmente importante cucita addosso al Salotto dal Ministero della Cultura. X LUCIDI GIOIELLERIA CIELO GALLERIADUOMO MILANO, 7 LUGLIO 2025, ANSADAVIDE CANELLA Un passo indietro. Nell’ottobre 2022, la Commissione regionale per il patrimonio della Lombardia impone il vincolo monumentale sui palazzi che confinano con l’ Ottagono (già “protetto” da tempo) e che rientrano nell’area dei Portici settentrionali di piazza Duomo, disegnando un inviolabile pentagono irregolare che ha come lati via Mengoni, via San Raffaele e via Marino ed è attraversato da via Cattaneo, via Pellico, via Berchet e via Foscolo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Vincolo monumentale della Galleria: intoccabili pure gli edifici attorno. “Blocco unico nella storia di Milano”