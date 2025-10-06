L’ex head writer della WWE, Vince Russo, ha recentemente condiviso le sue opinioni sull’ultimo match di John Cena. La star sta infatti concludendo il suo tour di ritiro e gli restano solo pochi appuntamenti. La sua prossima apparizione sarà a Crown Jewel, che si terrà a Perth, in Australia, dove affronterà AJ Styles in un incontro molto richiesto dai fan. L’ultimo match della sua carriera è invece previsto per il 13 dicembre a Washington D.C., durante Saturday Night’s Main Event. Il finale perfetto per John Cena secondo Vince Russo. Durante l’ultima puntata di Writing with Russo, Russo ha spiegato che John Cena dovrebbe vincere il suo match finale. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - Vince Russo vuole un finale da leggenda per John Cena: “Basta passare torce, deve vincere l’ultimo match”