Vince Russo vuole un finale da leggenda per John Cena | Basta passare torce deve vincere l’ultimo match

Zonawrestling.net | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’ex head writer della WWE, Vince Russo, ha recentemente condiviso le sue opinioni sull’ultimo match di John Cena. La star sta infatti concludendo il suo tour di ritiro e gli restano solo pochi appuntamenti. La sua prossima apparizione sarà a Crown Jewel, che si terrà a Perth, in Australia, dove affronterà  AJ Styles  in un incontro molto richiesto dai fan. L’ultimo match della sua carriera è invece previsto per il 13 dicembre a Washington D.C., durante  Saturday Night’s Main Event. Il finale perfetto per John Cena secondo Vince Russo. Durante l’ultima puntata di  Writing with Russo, Russo ha spiegato che  John Cena dovrebbe vincere il suo match finale. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

