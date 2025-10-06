Vince 500mila euro al Gratta e Vinci e sviene in ricevitoria

ABBONATI A DAYITALIANEWS Ha acquistato tre Gratta e Vinci da 5 euro e, grattando i biglietti, ha scoperto di aver vinto mezzo milione di euro. La fortuna ha bussato alla porta di un giovane campano, da poche settimane in Friuli per lavoro, che ha vissuto un’emozione talmente forte da perdere i sensi. L’episodio è avvenuto nei giorni scorsi in una ricevitoria di Pradamano, in provincia di Udine. La vincita inattesa. Secondo il racconto del titolare della ricevitoria, il ragazzo era un cliente abituale da qualche settimana. Giovedì, su consiglio di un amico, ha deciso di acquistare per la prima volta tre tagliandi da 5 euro. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Vince 500mila euro al Gratta e Vinci e sviene in ricevitoria

