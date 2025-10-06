Vince 500mila euro al gratta e vinci e finisce in dramma | intervengono i titolari del bar

Tutti sognano di ‘svoltare’. La ricerca della stabilità economica e di una ‘botta di c**o’ è sempre viva in moltissimi italiani che tentano la fortuna con i famosi gratta e vinci. Ebbene stavolta al giovane protagonista della storia la fortuna ha riso, ma le cose non sono andate affatto per il verso giusto. Tutt’altro. Un colpo di fortuna incredibile. È quanto accaduto a Pradamano, in provincia di Udine, dove un giovane originario della Campania, trasferitosi in Friuli per lavoro, ha centrato una vincita da 500 mila euro con un Gratta e Vinci acquistato al locale Velox Pizza. Come riportato dal Messaggero Veneto, il ragazzo ha comprato tre biglietti della serie “Numerissimi” da 5 euro ciascuno, e grattandoli ha scoperto di aver realizzato il sogno di una vita. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

