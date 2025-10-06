Villaggio dell' Esercito registrata un' affluenza di oltre 60 mila visitatori | Numeri straordinari

Palermotoday.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si è concluso con grande partecipazione di giovani e famiglie il "Villaggio Esercito", allestito in Piazza Castelnuovo, davanti al Teatro Politeama. L'iniziativa, riporta l'Esercito in una nota stampa, ha offerto a cittadini e turisti un'occasione unica per conoscere da vicino la realtà della. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

