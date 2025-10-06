Vigili del fuoco sotto organico Cgil proclama lo stato di agitazione
La Fp Cgil Veneto proclama lo stato di agitazione per la situazione dei lavoratori del Comando provinciale dei vigili del fuoco di Venezia, che il sindacato definisce «insostenibile» per le «gravi criticità» esistenti: in particolare carenze di organico e turni «massacranti». Come spiega la. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it
