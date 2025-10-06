Vigilessa incinta uccisa da un colpo di pistola | Addio Carmela

Una tragedia ha colpito le comunità di Sant’Arpino e Frattamaggiore. Una vigilessa, Carmela Cipro di 30 anni, si è tolta la vita con la pistola d’ordinanza.Il dramma in mattinata nella sua abitazione in via Matilde Serao a Sant’Arpino. Da quanto si apprende l’agente, in servizio al comando di. 🔗 Leggi su Casertanews.it

In questa notizia si parla di: vigilessa - incinta

