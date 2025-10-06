Vigilessa incinta si toglie la vita con la pistola d’ordinanza | aveva solo 30 anni
Tempo di lettura: < 1 minuto Non ce l’ha fatta Carmela Cipro, la giovane agente della Polizia Municipale che questa mattina ha compiuto un gesto estremo nella sua abitazione di via Serao a Sant’Arpino in provincia di Caserta. La donna, incinta all’ottavo mese, si è sparata un colpo alla testa con la pistola d’ordinanza, lasciando sotto shock familiari e colleghi. Aveva poco più di trent’anni e prestava servizio presso il comando di Polizia Municipale di Frattamaggiore. Secondo le prime ricostruzioni, la tragedia sarebbe avvenuta in un momento di profonda disperazione. L'articolo proviene da Anteprima24. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
