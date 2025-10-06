Vietata la manifestazione pro-Hamas a Bologna | nessuna marcia a favore del 7 ottobre 2023
Arriva la decisione del ministero dell'interno che vieterà, per rischi di ordine pubblico, la manifestazione del 7 ottobre indetta a Bologna dai Giovani palestinesi italiani (GPI), che inneggiava a quanto avvenuto il giorno del massacro per mano di Hamas: «Solidarietà incondizionata al popolo palestinese e alla sua resistenza, lotta al sionismo per una Palestina libera dal fiume Giordano al Mar Mediterraneo», si leggeva a corredo del manifesto. E anche qui viene riportata la classica frase “dal fiume al mare” che fa riferimento alla distruzione di Israele e del suo popolo. Ovviamente, se dovessero cambiare i termini, e trattarsi di una manifestazione pacifica, se ne discuterà. 🔗 Leggi su Iltempo.it
