Vietata la manifestazione pro-Hamas a Bologna | nessuna marcia a favore del 7 ottobre 2023

Iltempo.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Arriva la decisione del ministero dell'interno che vieterà, per rischi di ordine pubblico, la manifestazione del 7 ottobre indetta a Bologna dai Giovani palestinesi italiani (GPI), che inneggiava a quanto avvenuto il giorno del massacro per mano di Hamas: «Solidarietà incondizionata al popolo palestinese e alla sua resistenza, lotta al sionismo per una Palestina libera dal fiume Giordano al Mar Mediterraneo», si leggeva a corredo del manifesto. E anche qui viene riportata la classica frase “dal fiume al mare” che fa riferimento alla distruzione di Israele e del suo popolo. Ovviamente, se dovessero cambiare i termini, e trattarsi di una manifestazione pacifica, se ne discuterà. 🔗 Leggi su Iltempo.it

vietata la manifestazione pro hamas a bologna nessuna marcia a favore del 7 ottobre 2023

© Iltempo.it - Vietata la manifestazione pro-Hamas a Bologna: nessuna marcia a favore del 7 ottobre 2023

In questa notizia si parla di: vietata - manifestazione

vietata manifestazione pro hamasBologna, il Viminale vieterà la manifestazione che inneggia al massacro di Hamas - Arriva la decisione del ministero dell’interno che vieterà, per rischi di ordine pubblico, la manifestazione del 7 ottobre indetta a ... Lo riporta iltempo.it

"Viva il 7 ottobre": la nuova manifestazione per la Palestina e il divieto del ministero - Annunciata dai Giovani palestinesi sotto il Nettuno, inneggia all'attacco di Hamas a Israele. Si legge su bolognatoday.it

Cerca Video su questo argomento: Vietata Manifestazione Pro Hamas