Vince ancora la Roma, ed era onestamente difficile immaginarla al comando della classifica alle porte della seconda pausa per le Nazionali. Un risultato ottenuto grazie all’intelligenza di Gasperini, abile nel capire che entrare a gamba tesa con il suo credo calcistico in un gruppo nuovo, abituato a Ranieri e non congeniale per caratteristiche a ciò che vuole sarebbe stato deleterio. L’obiettivo resta la qualificazione alla prossima Champions League, anche se sognare in grande non costa nulla, ben consapevoli che ci sono aspetti da migliorare, da una trequarti scarna senza Dybala e Bailey ad un problema punte con Dovbyk e Ferguson. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Vieri: “Roma da scudetto? Con Gasperini può succedere di tutto, gli mancano i gol”