Negli studi di Dazn nel corso della trasmissione ‘Fuoriclasse’, l’ex calciatore Christian Vieri ha esaltato le doti dell’attaccante del Napoli Rasmus Hojlund: «L’hanno azzeccato! E’ uno dei più forti attaccanti in Europa» Si terrà il posto anche quando rientrerà Lukaku? «E’ troppo più forte, è troppo più giovane, poi va in profondità che secondo me per un attaccante è fondamentale. Gioca bene coi compagni, fa gol, fa far gol, fa la sponda, ha un gran mancino. E secondo me è difficile toglierlo. Poi ha bisogno di giocare con continuità, perché a Manchester giocava e non giocava. Poi allo United è un casino incredibile, lì. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

Vieri esalta Hojlund: «È troppo più forte, è troppo più giovane di Lukaku»