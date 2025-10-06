Vieri esalta Hojlund | È troppo più forte è troppo più giovane di Lukaku
Negli studi di Dazn nel corso della trasmissione ‘Fuoriclasse’, l’ex calciatore Christian Vieri ha esaltato le doti dell’attaccante del Napoli Rasmus Hojlund: «L’hanno azzeccato! E’ uno dei più forti attaccanti in Europa» Si terrà il posto anche quando rientrerà Lukaku? «E’ troppo più forte, è troppo più giovane, poi va in profondità che secondo me per un attaccante è fondamentale. Gioca bene coi compagni, fa gol, fa far gol, fa la sponda, ha un gran mancino. E secondo me è difficile toglierlo. Poi ha bisogno di giocare con continuità, perché a Manchester giocava e non giocava. Poi allo United è un casino incredibile, lì. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
Filippo Inzaghi a 20 anni giocava nel Verona in Serie B, nella stagione 93/94. Segnò 13 gol in 36 presenze. Luca Toni a 20 anni giocava nella Fiorenzuola in Serie C1, nella stagione 97/98. Segnò appena 2 gol in 26 presenze. Christian Vieri a 20
