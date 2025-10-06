Vieri elogia Dimarco | Cross perfetti nessuno in Europa come lui

Inter News 24 Vieri sull’esterno dell’Inter, l’ex bomber esalta il terzino dopo il gol e l’assist contro la Cremonese: le parole dell’ex calciatore nerazzurro. Dopo la brillante prestazione di Federico Dimarco nella vittoria dell’ Inter contro la Cremonese, Christian “Bobo” Vieri ha voluto celebrare le qualità tecniche del terzino sinistro ai microfoni di DAZN. L’ex centravanti ha sottolineato la straordinaria precisione del giocatore nerazzurro, autore di un gol e di un assist perfetto per Ange-Yoan Bonny, confermandosi tra i migliori interpreti nel suo ruolo. Vieri ha raccontato anche un retroscena divertente, rivelando di aver scherzato con Dimarco sulla sua capacità di mettere cross impeccabili, paragonandolo ai migliori specialisti europei. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Vieri elogia Dimarco: «Cross perfetti, nessuno in Europa come lui»

