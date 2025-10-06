Vieri dà i voti all’Inter | Nessuno gioca come loro! 8 a Chivu Lautaro è fortissimo! I dirigenti sono stati bravi per un motivo

Inter News 24 L’ex centravanti nerazzurro, Christian Vieri, ha lodato il lavoro svolto finora da Chivu all’Inter e le scelte fatte dai dirigenti in estate. Bobo Vieri, ex centravanti dell’ Inter, ha espresso il suo parere sul momento della squadra nerazzurra durante l’intervento al programma Fuoriclasse su DAZN. Secondo Vieri, il mercato dell’ Inter merita un 9, grazie agli acquisti di Manuel Akanji, considerato il miglior difensore disponibile in Europa, e a giocatori come Petar Sucic, Pio Esposito e Ange-Yoan Bonny, che hanno rinforzato un reparto offensivo già molto competitivo. Il giornalista ha anche elogiato la qualità del gioco proposto da Cristian Chivu, dando un 9 alla squadra per la capacità di creare numerose occasioni da gol. 🔗 Leggi su Internews24.com

