Vieri critica la Juventus | In casa devi rischiare di più nella manovra altrimenti non vinci Poi manda un messaggio a Tudor
Vieri, l’ex bomber critica l’atteggiamento bianconero dopo il Milan: la manovra è lenta e gli attaccanti non vengono serviti con i tempi giusti. Un attacco sterile, una manovra troppo timida, una squadra che in casa deve osare di più. È un’analisi senza sconti quella dell’ex attaccante Christian Vieri che, dagli studi di DAZN, ha commentato con delusione la prestazione offensiva della Juventus nel pareggio per 0-0 contro il Milan. Per “Bobo”, la squadra di Igor Tudor ha mostrato troppo poco là davanti. Vieri: la critica all’attacco di Tudor. L’ex centravanti della Nazionale ha espresso tutto il suo rammarico per una Juve che, a suo dire, avrebbe dovuto e potuto fare molto di più per vincere la partita, criticando l’approccio e la qualità della costruzione offensiva. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
