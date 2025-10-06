Vieri critica la Juventus | In casa devi rischiare di più nella manovra altrimenti non vinci Poi manda un messaggio a Tudor

Vieri, l’ex bomber critica l’atteggiamento bianconero dopo il Milan: la manovra è lenta e gli attaccanti non vengono serviti con i tempi giusti. Un attacco sterile, una manovra troppo timida, una squadra che in casa deve osare di più. È un’analisi senza sconti quella dell’ex attaccante  Christian Vieri  che, dagli studi di  DAZN, ha commentato con delusione la prestazione offensiva della  Juventus  nel pareggio per 0-0 contro il  Milan. Per “Bobo”, la squadra di  Igor Tudor  ha mostrato troppo poco là davanti. Vieri: la critica all’attacco di Tudor. L’ex centravanti della Nazionale ha espresso tutto il suo rammarico per una  Juve  che, a suo dire, avrebbe dovuto e potuto fare molto di più per vincere la partita, criticando l’approccio e la qualità della costruzione offensiva. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

