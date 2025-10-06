VIDEO | Privati fuori da Le Naiadi per altri due anni denuncia il Pd | 4 milioni di euro spesi per una gestione ‘a metà’

Ilpescara.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Circa 4 milioni di euro spesi in due anni di gestione Fira per una struttura che funziona a mezzo servizio che non permette il nuoto libero e cioè è aperta solo alle associazioni (asd) e al Coni, con l’aggravante che la nuova società creata dalla Regione non ne prenderà la gestione per almeno. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: privati - fuori

"Affitti per fuori sede, ancora aumenti mentre crescono gli studentati privati"

Cerca Video su questo argomento: Video Privati Fuori Naiadi