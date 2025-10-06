Tempo di lettura: 2 minuti C’è un’auto della polizia municipale di Camerota a sbarrare il passaggio sulla Strada Provinciale 562, in località Cala del Cefalo, dove il sindaco Mario Scarpitta ieri ha emesso un‘ordinanza di chiusura in seguito al distacco dalla parete rocciosa di un grosso masso che è precipitato sulla carreggiata. Solo un miracolo ha evitato la tragedia nel pomeriggio di ieri, domenica 5 ottobre. L’episodio si è verificato all’altezza del km 6+600, subito dopo la galleria del Mingardo, lungo una delle arterie più importanti per la Protezione Civile, di collegamento tra Camerota e la fascia costiera cilentana e purtroppo in un’area tristemente nota per altri episodi analoghi che, nel corso degli anni, hanno rivelato la natura fragile ed instabile di questo costone roccioso. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - VIDEO/ Camerota, resta chiusa strada del Mingardo: rocciatori al lavoro