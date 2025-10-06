VIDEO 50 anni Curi Vannini sullo stadio ristrutturato | Contento che non ne sia stato costruito uno nuovo

Perugiatoday.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Franco Vannini realizzò il primo gol ufficiale in questo stadio e dice la sua sulla riqualificazione: “Ci vuole, ma è stato un bene non sostituirlo. È il simbolo di tutti noi..”. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: anni - curi

Per i primi 50 anni dello Stadio Curi sarà festa grande: eventi sportivi, culturali e di memoria collettiva

Perugia, festa grande per i 50 anni dello Stadio Curi. E il 29 settembre iniziano i lavori

I primi 50 anni del Curi, due appuntamenti da "amarcord": il racconto di tifosi, giocatori e giornalisti

Stadio Curi compie 50 anni: quel cantiere lampo per dare al Perugia una “casa” di serie A - Passa inevitabilmente da un pranzo di Natale del 1974 al profumo di serie A e da quei miracolosi 92 giorni con cui la città di Perugia riuscì ad aprire e chiudere il cantiere della nuova “casa” del Gr ... Secondo umbria24.it

video 50 anni curiStadio Curi compie 50 anni, Perugia celebra mezzo secolo di emozioni e storia calcistica - L’appuntamento si è svolto oggi, domenica 5 ottobre, nella storica Sala dei Notari, a esattamente mezzo secolo dalla prima partita di Serie A disput ... Riporta corrieredellumbria.it

Cerca Video su questo argomento: Video 50 Anni Curi