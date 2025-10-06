Victoria Beckham veste la suocera con le sue creazioni
La stilista britannica ha presentato la sua collezione Primavera-estate 2026 alla Settimana della moda di Parigi venerdì 3 ottobre e, come al solito, ha potuto contare sul sostegno del suo clan, oltre che della suocera. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
In questa notizia si parla di: victoria - beckham
David e Victoria Beckham a Capri per una vacanza glamour
Il vestito da sposa e il ballo rubato della suocera: perché il figlio Brooklyn ha rotto con i Beckham. Il terrore di Victoria e l’amicizia con Meghan Markle
Victoria Beckham rimprovera il marito David per il suo look: “Che cosa hai fatto? È orribile”
whoopsee.it. Videoclub · Roi. The Beckhams are back in Paris! Il brand di Victoria Beckham, ormai appuntamento fisso della Paris Fashion Week, continua a conquistare un pubblico di celebrità e appassionati di moda con il suo minimalismo iper-femminile, di Vai su Facebook
C'è la docuserie su Victoria Beckham, The Witcher 4 con Liam Hemsworth e A House of Dynamite di Kathryn Bigelow - X Vai su X
Victoria Beckham, la nuova (quasi) nuora si veste proprio come lei - Non ci è dato saperlo con certezza, almeno nella quotidianità, ma possiamo trarre qualche conclusione facendo riferimento a un dettaglio (che poi tanto ... Riporta vanityfair.it
Nicola Peltz, l'omaggio alla suocera Victoria Beckham passa da una maglietta - Per restare aggiornato sui reali, le celebrity, gli show e tutte le novità dal mondo Vanity Fair, iscrivetevi alle nostre newsletter. Si legge su vanityfair.it