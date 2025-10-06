Vibo Valentia torna in mare la tartaruga Ariel

Lo scorso 1° ottobre la Guardia di Finanza ha rilasciato nelle acque antistanti la costa di Vibo Valentia l’esemplare di tartaruga marina Caretta-caretta soprannominata “Ariel”, dopo un periodo di cure essenziali. L’animale, una femmina adulta e specie vulnerabile, era stato recuperato in evidente stato di difficoltà lo scorso mese di giugno al largo di Briatico (VV), grazie al tempestivo intervento di un’unità navale del Reparto Operativo Aeronavale (ROAN) di Vibo Valentia. La tartaruga presentava le pinne anteriori amputate e ferite da strozzamento dovute all’ingestione di detriti plastici. Affidata alle cure del Centro Recupero M. 🔗 Leggi su Lapresse.it

