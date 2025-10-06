Vibo Valentia torna in mare la tartaruga Ariel
Lo scorso 1° ottobre la Guardia di Finanza ha rilasciato nelle acque antistanti la costa di Vibo Valentia l'esemplare di tartaruga marina Caretta-caretta soprannominata "Ariel", dopo un periodo di cure essenziali. L'animale, una femmina adulta e specie vulnerabile, era stato recuperato in evidente stato di difficoltà lo scorso mese di giugno al largo di Briatico (VV), grazie al tempestivo intervento di un'unità navale del Reparto Operativo Aeronavale (ROAN) di Vibo Valentia. La tartaruga presentava le pinne anteriori amputate e ferite da strozzamento dovute all'ingestione di detriti plastici.
Vibo Valentia. Rinnovato il protocollo tra Questura e Centro Antiviolenza: nasce la prima casa emergenziale in Calabria
Vibo Valentia. Un compleanno dal doppio volto per Domenico Nardo: la gioia per Angelica, la commozione per Rachele
Rotary Club Hipponion di Vibo Valentia: Daniela Rotino è la nuova presidente. Passaggio di consegne nel segno della continuità e dell’innovazione
Circoscrizione CENTRO, Catanzaro-Crotone-Vibo Valentia Come si vota, chi è candidato. #votapd #contridicopresidente #catanzaro #crotone #vibovalentia Vai su Facebook
Vibo Valentia. Vedere un presidente della regione che per motivi suoi manda a a casa tutti, si ripresenta, usa l’istituzione come una porta girevole, tratta i cittadini come un parco buoi e usa i soldi della regione come fossero suoi (perché questo giochino costa) - X Vai su X
