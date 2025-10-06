Viaggio nel carcere di Reggio Emilia | Tra morti in cella maranza e detenute trans

Celle strette e sovraffollate. Proteste, tentativi di autolesionismo. Ma anche storie mai raccontate, tracce di vite ‘complicate’ che si possono rintracciare solo qui. Vivere all'interno di un carcere. In via Burla a Parma e nelle altre città dell'Emilia-Romagna.In dieci puntate la nostra nuova. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

In questa notizia si parla di: viaggio - carcere

Buon viaggio a Lina Stanco, volontaria del carcere di Pozzuoli

Proteste, aggressioni e tentativi di suicidio: “viaggio” da incubo nel carcere di Terni

Michela Monte, chi è la giornalista in viaggio con Flotilla ora detenuta in carcere in Israele. I genitori: «Non abbiamo più... Vai su Facebook

Flotilla, 40 italiani in carcere: processo ai non espulsi. Una barca è ancora in viaggio per Gaza - X Vai su X

Reggio Emilia, sequestra e violenta la fidanzata, 38enne torna in carcere - Il tribunale del Riesame di Bologna ha accolto la richiesta del pm Maria Rita Pantani e ha disposto il trasferimento di un 38enne residente nella Bassa Reggiana dagli ... Come scrive ilrestodelcarlino.it

Reggio Emilia. Delitto Saman, in carcere i due cugini - Nuovo capitolo nella tragica vicenda di Saman Abbas, la 18enne pakistana barbaramente assassinata nel maggio 2021 a Novellara, nella Bassa Reggiana. avvenire.it scrive