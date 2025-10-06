Viaggi 2025 | Europa di nuovo al centro Gen Z spinge le rotte alternative

Le scelte di viaggio stanno cambiando con decisione: mete meno ovvie, ritorno convinto verso l’Europa e un ruolo crescente della Generazione Z nel dettare il passo. Un quadro che emerge con chiarezza dal report NowNext ’25 di Omio, tra nuove sensibilità, bisogno di valore e pianificazione più attenta. L’Europa che attrae: prossimità, cultura e rotte . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

