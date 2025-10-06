Viabilità Roma Regione Lazio del del 06-10-2025 ore 20 | 25

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio traffico in diminuzione sulla rete viaria della Regione sulla raccordo anulare in Creta interno accoglie smaltimento tra Bufalotta e Casilina circolazione scorrevole in carreggiata esterna andiamo nel quadrante sud della capitale sulla via del mare coda per incidente tra via Casal Bernocchi in direzione di Ostia sulla Cristoforo Colombo cose da via di Mezzocammino via di Malafede in direzione di Ostia per il trasporto ferroviario sulla ferrovia regionale Roma Viterbo tratta extraurbana per Manuele funzione della circolazione tra Viterbo e Catalano in corso le verifiche tecniche e strada in bus sostitutivi infine trasporto pubblico capitolino sulla metro C da oggi è fino al 10 ottobre il servizio torna regolare canzoni perché poi nelle giornate di sabato 11 e domenica 12 ottobre Per consentire ai consueti lavori i geni sono sostituiti dai bus da Chiara Chiavari da sale infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

