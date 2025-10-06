Viabilità Roma Regione Lazio del del 06-10-2025 ore 19 | 40

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio apriamo con il raccordo anulare interessata esterna traffico in diminuzione tra le uscite Flaminia Trionfale riaperta la corsia di marcia poi coda tratti per traffico tra Laurentina e diramazione Roma Sud in interna code a tratti tra Bufalotta doppia sulla A24 tratto urbano per traffico intenso si sta in coda tra fiorentini e il bivio per la tangenziale in direzione di quest'ultima andiamo sulla Cristoforo Colombo cose tra via di Mezzocammino via di Malafede in direzione usciamo dalla capitale risolto l'incidente sulla A12 Roma Tarquinia code smaltimento tra Santa Severa e Santa Marinella in direzione di Civitavecchia per il trasporto ferroviario sulla ferrovia regionale Roma Viterbo tratta extraurbana permane l'interruzione della circolazione tra Viterbo e Catalano in corso le Verifiche Tecniche in strada i bus sostitutivi infine il trasporto pubblico capitolino sulla metro C da oggi ottobre il servizio torna regolare attenzione perché poi nelle giornate di sabato 11 e domenica 12 ottobre Per consentire i consueti lavori I treni sono sostituiti dai bus da Chiara chiamare Astral infomobilità tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

