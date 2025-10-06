Viabilità Roma Regione Lazio del del 06-10-2025 ore 19 | 10

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura il raccordo anulare in carreggiata esterna traffico fortemente rallentato con code tra lucida e Flaminia è Trionfale segnaliamo inoltre che fa Cassia Trionfale al momento è stata chiusa la corsia di marcia per permettergli interventi di ripristino Dopo la rimozione di un veicolo in fiamme e per traffico code a tratti tra Pontina e diramazione Roma Sud in carreggiata interna coda tratti tra Bufalotta e Appia Poi tra Ardeatina e la Roma Fiumicino trafficata anche la Roma Fiumicino con quella tra via Cristoforo Colombo e via della Magliana in direzione del raccordo sulla A24 tratto urbano per traffico intenso si sta in coda tra fiorentini e il bio per la tangenziale in direzione di quest'ultima andiamo sulla A12 Roma Tarquinia qui coda a causa di un incidente tra Santa Severa e Santa Marinella in direzione di Civitavecchia Infine per il trasporto ferroviario sulla ferrovia regionale Roma Viterbo Fratta extraurbana per mano e l'interruzione della colazione tra Viterbo e Catalano in corso le Verifiche Tecniche strade bus sostitutivi da Chiara chiamare dopo infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento in servizio regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

