Viabilità Roma Regione Lazio del del 06-10-2025 ore 18 | 40

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di affari infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura il raccordo anulare in carreggiata esterna traffico fortemente rallentato con cui è tra le uscite e Flaminia è Trionfale segnaliamo inoltre che tra Cassia e tronfale al momento è stata chiusa la corsia di marcia per permettere interventi di ripristino Dopo la rimozione di un veicolo in fiamme poi avanti causa traffico intenso coda tratti tra Laurentina e diramazione Roma Sud in carreggiata interna coda tratti tra le uscite casse a tana e Salaria Poi tra Bufalotta e Casilina sulla A24 tratto urbano per traffico intenso si sta in coda tra fiorentini e il bivio per la tangenziale in direzione di quest'ultima sulla diramazione Roma Sud rimasto il dente tra Monte Porzio Catone la barriera di Roma Sud in direzione del raccordo il colazione tornata scorrevole per le consolari file sulla Cassia La storta e Tomba di Nerone nelle due direzione sulla Flaminia code tra il raccordo e via dei due punti in uscita dalla capitale sulla Salaria code tra Villa Spada e via dei Prati Fiscali in direzione di Roma Infine per il trasporto ferroviario sulla ferrovia regionale Roma Viterbo tratta urbana fermare l'interruzione della circolazione tra Viterbo e Catalano in corso le Verifiche Tecniche in strada i bus sostitutivi da Chiara Chiavari da fa l'infomobilità tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

