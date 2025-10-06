Viabilità Roma Regione Lazio del del 06-10-2025 ore 18 | 10

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio apriamo con l'incidente sulla formazione Roma Sud coda di un km tra Monte Porzio Catone la barriera di Roma Sud in direzione del Raccordo Anulare ci spostiamo sul raccordo in carreggiata esterna traffico fortemente rallentato con con tra le uscite Flaminia e Trionfale segnaliamo inoltre che attaccasse e Trionfale al momento è stata chiusa la corsia di marcia dopo la rimozione del veicolo in fiamme per permettere gli interventi di poi causa traffico intenso cosa tratti tra Laurentina e diramazione Roma sud Italia e Giada interna cosa tratti da Cassia e Salaria Poi tra Bufalotta e Prenestina sulla A24 tratto urbano per traffico intenso si sta in coda tra Portonaccio e Tor Cervara in direzione del raccordo anulare per le consolari file sulla Cassia La storta e Tomba di Nerone nelle due direzioni sulla Flaminia code raccordo via dei Due Ponti in uscita dalla capitale e sulla Salaria code tra Villa Spada e via dei Prati Fiscali in direzione di Roma Infine per il trasporto ferroviario sulla ferrovia regionale Roma Viterbo tratta extraurbana ma permane l'interruzione della circolazione tra Viterbo e Catalano in corso le Verifiche Tecniche in strada i bus sostitutivi a Chiara chiamare dato l'infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo Aggiornami un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

