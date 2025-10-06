Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di assoli infomobilità un servizio della regione Lazio abbiamo con la via Ostiense Peppe tratto stradale tra via di Castel Fusano via del Fosso di Dragoncello In entrambe le direzioni Dopo la rimozione dell'incidente avvenuto in precedenza che spostiamo sul Raccordo Anulare in carreggiata esterna traffico fortemente rallentato all'uscita e Flaminia Trionfale segnaliamo inoltre che trattasi a tronfale al momento è stata chiusa la corsia di marcia a causa di un veicolo in fiamme in corso interventi per rimuovere in mezzo poi causa traffico intenso con la tratti tra Roma Fiumicino e diramazione Roma Sud in carreggiata interna cosa tratta della classe Salaria Poi tra Bufalotta e Prenestina sulla A24 tratto urbano per traffico intenso si sta in coda tra Portonaccio e Tor Cervara in direzione del raccordo a sempre nel traffico code sulla Roma Fiumicino tra via del Cappellaccio in via Cristoforo Colombo in direzione Eur andiamo sulla Pontina Code in entrata verso la capitale tra Spinaceto e di raccolto Infine per ferroviario sulla ferrovia regionale Roma Viterbo tratta extraurbana e l'interruzione della circolazione tra Viterbo e Catalano in corso le Verifiche Tecniche in strada i bus sostitutivi da Chiara Chiavari da Salento è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 06-10-2025 ore 17:25