Viabilità Roma Regione Lazio del del 06-10-2025 ore 16 | 25

Astral infomobilità trovati dalla redazione di Astral infomobilità servizio della regione Lazio in apertura la via Ostiense a seguito di un incidente la strada è ancora chiusa tra via di Castel Fusano e via del Fosso di Dragoncello In entrambe le direzioni andiamo sul Raccordo Anulare in carreggiata esterna code tra cassie ABS Trionfale poi rallentamenti tra Pontina e diramazione Roma Sud mentre l'interno a coda tratti per traffico tra Cassia e Salaria Poi tra Bufalotta e Prenestina sulla A24 tratto Urbano rallentamenti tra Togliatti e Tor Cervara in direzione del raccordo anulare sulla Flaminia qui per lavori ti sta in coda tra Malborghetto e prima porta In entrambe le direzioni per trasporto ferroviario sulla alta velocità Firenze Roma la circolazione è tornata regolare i treni alta velocità Intercity può subire ritardi fino a 30 minuti infine sulla ferrovia regionale Roma Viterbo tratta extraurbana permane l'interruzione della circolazione tra Viterbo e Catalano in corso le Verifiche Tecniche Estrada sostitutivi da chiamare da sola infomobilità È tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio

