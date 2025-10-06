Viabilità Roma Regione Lazio del del 06-10-2025 ore 15 | 25
Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura l'incidente avvenuto sulla via Ostiense la strada è chiusa la via di Castel Fusano e via del Fosso di Dragoncello In entrambe le direzioni km anche il traffico sulla A24 tratto Urbano rallentamenti tra Togliatti e Tor Cervara in direzione della raccordo a mentre sulla Flaminia qui per lavori si sta in coda tra Malborghetto e prima porta In entrambe le direzioni per il trasporto ferroviario sulla alta velocità Firenze Roma la circolazione rallentata per un guasto alla linea a Val treni alta velocità Intercity possono subire ritardi fino a 30 minuti sulla ferrovia regionale Roma Viterbo tratta extraurbana per mare l'interruzione della circolazione tra Viterbo e Catalano in corso Verifiche Tecniche e strada i bus sostitutivi ed infine per trasporto pubblico capitolino sulla metro C da oggi è fino al 10 ottobre il servizio notturno regolare attenzione perché poi nella giornata di sabato 11 domani ottobre Per consentire i consueti lavori eterni sono sostituiti dai bus da chiamare da stare in pubblico è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento in servizio della Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
In questa notizia si parla di: viabilit - roma
#Viabilità | #Manifestazione | #Roma Corteo, sabato 4 #ottobre, dalle 14:30 alle 19:00, da Piazzale Ostiense a Piazza di Porta San Giovanni Chiusure e deviazioni al passaggio della manifestazione Il percorso https://buff.ly/MkF4ebp #Luceverde Vai su Facebook
West Nile: Regione Lazio estende misure prevenzione e contenimento ad Asl Roma 3 - La Regione Lazio ha esteso le misure di prevenzione e contenimento della diffusione del virus West Nile - Si legge su ilsole24ore.com
Regione Lazio, ok all'assestamento di bilancio. In arrivo 180 milioni di euro - Il nuovo documento, che ha accolto anche diverse istanze delle opposizioni, integra risorse economiche importanti per il salvataggio e rilancio del Santa Lucia, edilizia popolare, contrasto al West ... Scrive romatoday.it