Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura l'incidente avvenuto sulla via Ostiense la strada è chiusa la via di Castel Fusano e via del Fosso di Dragoncello In entrambe le direzioni km anche il traffico sulla A24 tratto Urbano rallentamenti tra Togliatti e Tor Cervara in direzione della raccordo a mentre sulla Flaminia qui per lavori si sta in coda tra Malborghetto e prima porta In entrambe le direzioni per il trasporto ferroviario sulla alta velocità Firenze Roma la circolazione rallentata per un guasto alla linea a Val treni alta velocità Intercity possono subire ritardi fino a 30 minuti sulla ferrovia regionale Roma Viterbo tratta extraurbana per mare l'interruzione della circolazione tra Viterbo e Catalano in corso Verifiche Tecniche e strada i bus sostitutivi ed infine per trasporto pubblico capitolino sulla metro C da oggi è fino al 10 ottobre il servizio notturno regolare attenzione perché poi nella giornata di sabato 11 domani ottobre Per consentire i consueti lavori eterni sono sostituiti dai bus da chiamare da stare in pubblico è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento in servizio della Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 06-10-2025 ore 15:25