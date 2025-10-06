Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura incidente avvenuto sulla via Ostiense da strada resta chiusa tra via di Castel Fusano via del Fosso di Dragoncello In entrambe le direzioni ci spostiamo sul tratto Urbano della Roma Teramo altro incidente causa code tra Portonaccio e il video per la tangenziale est direzione centro andiamo sulla Roma Fiumicino ennesimo incidente code altezza ANSA del Tevere verso l'Eur le altre notizie il trasporto ferroviario sulla fl3 Roma Viterbo la circolazione in precedenza sospesa tra Oriolo e Capranica terminati gli accertamenti dell'autorità giudiziaria in ripresa i treni regionali coinvolti hanno subito limitazioni e cancellazioni ancora trasporto ferroviario sulla alta velocità Firenze Roma la circolazione e rallentata per un guasto alla linea a Valdarno i treni alta velocità e Intercity possono subire ritardi 30 minuti infine sulla ferrovia regionale Roma Viterbo tratta extraurbana permane l'interruzione della circolazione tra Viterbo e Catalano ricordiamo proseguono le verifiche tecniche e sono in strada i bus sostitutivi da Gina Pandolfo e Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento in servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 06-10-2025 ore 13:25