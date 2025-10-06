Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio la circolazione è in netto miglioramento un gran parte della rete viaria regionale Tuttavia ci sono degli incidenti che causano qualche criticità nello specifico l'incidente sulla carreggiata esterna del raccordo anulare quiko.de all'altezza della Roma Fiumicino al momento si transita solo su così sulla diramazione Roma Sud altro incidente nel quale sono rimasti coinvolti un mezzo pesante una vettura provoca code all'altezza del raccordo anulare e in quest'ultima direzione infine l'incidente avvenuto in precedenza sull'Aurelia la mia più spezie raccordo anulare code verso il centro Le altre notizie il trasporto ferroviario sulla fl3 roma-viterbo la circolazione sospesa tra Oriolo e Capranica Sono in corso gli accertamenti dell'autorità giudiziaria i treni coinvolti possono subire ritardi limitazioni di percorso o cancellazioni infine sulla ferrovia regionale Roma Viterbo tratta extraurbana per interruzione della circolazione tra Viterbo e Catalano ricordiamo proseguono le verifiche tecniche e sono in strada i bus sostitutivi da Gino Pandolfo e Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento in servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 06-10-2025 ore 11:25