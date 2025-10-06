Viabilità Roma Regione Lazio del del 06-10-2025 ore 11 | 25
Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio la circolazione è in netto miglioramento un gran parte della rete viaria regionale Tuttavia ci sono degli incidenti che causano qualche criticità nello specifico l'incidente sulla carreggiata esterna del raccordo anulare quiko.de all'altezza della Roma Fiumicino al momento si transita solo su così sulla diramazione Roma Sud altro incidente nel quale sono rimasti coinvolti un mezzo pesante una vettura provoca code all'altezza del raccordo anulare e in quest'ultima direzione infine l'incidente avvenuto in precedenza sull'Aurelia la mia più spezie raccordo anulare code verso il centro Le altre notizie il trasporto ferroviario sulla fl3 roma-viterbo la circolazione sospesa tra Oriolo e Capranica Sono in corso gli accertamenti dell'autorità giudiziaria i treni coinvolti possono subire ritardi limitazioni di percorso o cancellazioni infine sulla ferrovia regionale Roma Viterbo tratta extraurbana per interruzione della circolazione tra Viterbo e Catalano ricordiamo proseguono le verifiche tecniche e sono in strada i bus sostitutivi da Gino Pandolfo e Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento in servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
In questa notizia si parla di: viabilit - roma
#Viabilità | #Manifestazione | #Roma Corteo, sabato 4 #ottobre, dalle 14:30 alle 19:00, da Piazzale Ostiense a Piazza di Porta San Giovanni Chiusure e deviazioni al passaggio della manifestazione Il percorso https://buff.ly/MkF4ebp #Luceverde Vai su Facebook
#Roma #viabilità Fine settimana di festeggiamenti per il quartiere Coppedè, modifiche alla viabilità. Divieti di sosta e chiusure al traffico https://romamobilita.it/it/node/26495 - X Vai su X
Regione Lazio, ok all'assestamento di bilancio. In arrivo 180 milioni di euro - Il nuovo documento, che ha accolto anche diverse istanze delle opposizioni, integra risorse economiche importanti per il salvataggio e rilancio del Santa Lucia, edilizia popolare, contrasto al West ... Riporta romatoday.it
Videosorveglianza, dalla regione Lazio mezzo milione di euro per l'acquisto di nuove telecamere - “Roma ‘Parchi Sicuri’ ottiene un importante risultato in Consiglio regionale del Lazio, con l’approvazione di un emendamento al bilancio per lo stanziamento di 500 mila euro al Comune di Roma per ... Come scrive romatoday.it