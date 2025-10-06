Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio è migliorata la circolazione sulla letteratura della Roma Teramo anche sulla roma-fiumicino code al momento localizzate rispettivamente da Portonaccio al bivio per la tangenziale est e danza del Tevere a via del Cappellaccio nei due casi per sul Centro situazione in miglioramento anche sul Raccordo Anulare in esterna si rallenta tra le uscite Nomentana Tiburtina poi dalla diramazione Roma Sud all'appia in esterna dalla Prenestina la Tiburtina diamo uno sguardo alle consulenze sulla è un incidente la causa delle cose tra via Pezzi raccordo anulare direzione centro sulla Flaminia sulla Salaria file per traffico nell'ordine dal raccordo anulare a via dei Due Ponti e da Villa Spada via dei Prati Fiscali nei due casi verso il centro ci spostiamo sulla statale Pontina risolto l'incidente tra via Montedoro e Castel Romano circolazione regolare in direzione raccordo anulare siamo in chiusura il trasporto ferroviario sulla linea regionale Roma Viterbo tratta extraurbana il servizio ancora interrotto tra Viterbo te l'hanno ricordiamo Sono in corso le verifiche tecniche e sono attivi bus sostitutivi pagina Pandolfo e Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 06-10-2025 ore 10:25