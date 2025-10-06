Viabilità Roma Regione Lazio del del 06-10-2025 ore 10 | 25
Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio è migliorata la circolazione sulla letteratura della Roma Teramo anche sulla roma-fiumicino code al momento localizzate rispettivamente da Portonaccio al bivio per la tangenziale est e danza del Tevere a via del Cappellaccio nei due casi per sul Centro situazione in miglioramento anche sul Raccordo Anulare in esterna si rallenta tra le uscite Nomentana Tiburtina poi dalla diramazione Roma Sud all'appia in esterna dalla Prenestina la Tiburtina diamo uno sguardo alle consulenze sulla è un incidente la causa delle cose tra via Pezzi raccordo anulare direzione centro sulla Flaminia sulla Salaria file per traffico nell'ordine dal raccordo anulare a via dei Due Ponti e da Villa Spada via dei Prati Fiscali nei due casi verso il centro ci spostiamo sulla statale Pontina risolto l'incidente tra via Montedoro e Castel Romano circolazione regolare in direzione raccordo anulare siamo in chiusura il trasporto ferroviario sulla linea regionale Roma Viterbo tratta extraurbana il servizio ancora interrotto tra Viterbo te l'hanno ricordiamo Sono in corso le verifiche tecniche e sono attivi bus sostitutivi pagina Pandolfo e Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
In questa notizia si parla di: viabilit - roma
#Viabilità | #Manifestazione | #Roma Corteo, sabato 4 #ottobre, dalle 14:30 alle 19:00, da Piazzale Ostiense a Piazza di Porta San Giovanni Chiusure e deviazioni al passaggio della manifestazione Il percorso https://buff.ly/MkF4ebp #Luceverde Vai su Facebook
#Roma #viabilità Fine settimana di festeggiamenti per il quartiere Coppedè, modifiche alla viabilità. Divieti di sosta e chiusure al traffico https://romamobilita.it/it/node/26495 - X Vai su X
Viabilità Roma Regione Lazio del del 05-10-2025 ore 13:25 - Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità un servizio della Regione sulla Pontina è stato riaperto il tratto ... Si legge su romadailynews.it
Lazio, la regione aderisce al ferrobonus: un incentivo per la mobilità - “Accogliamo con grande soddisfazione la decisione della Regione Lazio di attivare il Ferrobonus regionale, con uno stanziamento di 300mila euro. Segnala tg24.sky.it