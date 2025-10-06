Viabilità Roma Regione Lazio del del 06-10-2025 ore 09 | 10

Astral infomobilità buon inizio settimana è ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio traffico in ulteriore aumento sulla orari interna code a tratti dalla direzione Roma nord dalla Tiburtina file dalla Casilina l'abbia poi si procede a rilento dalla p alla Roma Fiumicino anche dalla Cassia e la Flaminia in esterna cosa attratte dalla Flaminia alla Pontina poi si rallenta Dalla mattina alla diramazione Roma Sud a seguire code a tratti dalla Casilina la Tiburtina incolonnamenti sulla tratto Urbano della Roma Teramo da raccordo anulare al bivio per la tangenziale est direzione centro e in uscita da Tor Cervara al Raccordo Anulare possiamo sulla Roma Fiumicino code all'altezza del raccordo anulare e danza del Tevere a via del Cappellaccio verso l'euro ora le consolari fila sulla Cassia tra la sorte Tomba di Nerone nelle due direzioni sulla Flaminia code tra il raccordo anulare via dei Due Ponti verso il centro sulla Salaria code anche per un incidente da raccordo anulare a via dei Prati Fiscali In quest'ultima direzione il trasporto pubblico capitolino Metro C da questa mattina lunedì 6 ottobre Tornano i treni sull'intera linea inizio A fine servizio attenzione perché poi nelle giornate di sabato 11 e domenica 12 ottobre Per consentire i consueti lavori I treni sono sostituiti dai bus delle linee invece dmc3 poi da lunedì 13 ottobre sarà di nuovo regolare il servizio dei bus sospeso ancora trasporto pubblico a Roma per consentire i lavori di Anas sulla tangenziale est Fino al prossimo 7 dicembre tutte le linee tranviarie sono da Bussi il servizio Ho sostituito È gratuito e prevede un incremento di cozze e fine il trasporto ferroviario sulla alta velocità Roma Napoli circolazione in precedenza rallentata risolto il guasto alla linea nei pressi di Torre Piccilli in graduale ripresa i treni alta velocità coinvolti sono stati instradati sulla linea convenzionale via Cassino via Formia e hanno subito ritardi fino a 60 minuti e concludiamo con la linea regionale Roma Viterbo tra extra urbane servizio interrotto tra Viterbo e Vignanello ricordiamo Sono in corso delle Verifiche Tecniche da Gina Pandolfo e altre l'infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 06-10-2025 ore 09:10