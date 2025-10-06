Astral infomobilità Buon inizio settimana e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio traffico in aumento sulla regionale partiamo da Roma sul Raccordo Anulare codini interna tra riuscite Casilina è ampia con ripercussioni sulla diramazione Roma Sud coda partire da Tor Vergata in esterna si rallenta dalla Flaminia alla Cassia Veientana poi è Pescaccio e dalla Prenestina la Nomentana sulla tratto Urbano della Roma Teramo file dal raccordo anulare al bivio per la tangenziale est direzione centro diamo uno sguardo alle consolari fine sull'Appia da via dei Laghi a via delle Capannelle anche Tiburtina tra Settecamini e San Basilio situazione analoga code sulla Nomentana da Tor Lupara a raccordo anulare tutto verso il centro Cambiamo argomento il trasporto pubblico capitolino da questa mattina lunedì 6 ottobre riprendi sulla linea C della metropolitana infine la trasporto ferroviario sulla linea regionale Roma Viterbo tra torba nel servizio e al momento interrotto tra Viterbo e Vignanello Sono in corso le Verifiche Tecniche da Gina Pandora infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento in servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 06-10-2025 ore 07:25