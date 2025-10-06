Viabilità e infrastrutture approvato il progetto di manutenzione | al via l' iter della gara d' appalto
Il progetto esecutivo è stato approvato in linea amministrativa. Due i milioni di euro a disposizione dell'amministrazione comunale per i lavori di manutenzione straordinaria per la viabilità e le infrastrutture. L'importo a base d'asta, soggetto a ribasso, è invece di 1.435.717,92 euro. Adesso. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
Modifica temporanea viabilità per lavori di posa e installazione di infrastrutture FTTH – Fibra Rete 1G. Ordinanza UTC n.5 del 02/10/2025 valida da Lunedi 6 Ottobre a Venerdì 10 Ottobre 2025.
Bici, rotatorie, verde. Via Giolitti rinasce: "Più vivibile e sicura". Approvato il progetto - La Giunta Biancani ha approvato il progetto per la realizzazione del secondo stralcio di lavori di riqualificazione dell'asse urbano ciclabile via Fratti – via Giolitti: un passaggio tecnico ...
Via libera al Ponte sullo Stretto di Salvini: "Alle imprese 1,5 miliardi se l'opera non si farà" - Salvini dice che "sarà il ponte a campata unica più lungo al mondo.