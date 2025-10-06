via libera a denti stretti della uefa a giocare milan como in australia

Milano, 6 ottobre - Milan-Com o del prossimo febbraio, salvo sorprese o ripensamenti, si disputerà in Australia: anche se solo per una unica partita, la Seria A si trasferirà all'estero. La Uefa ha dato il via libera alla richiesta della Lega Serie A di poter giocare a Perth, precisando però che si tratta di una "decisione unica e non di un precedente". Perché il progetto diventi operativo, mancano ancora l'ok della Fifa e della federazione australiana. La richiesta nasce formalmente dall' indisponibilità dello stadio di San Siro il 7-8 febbraio 2026 per consentire la cerimonia d'apertura delle Olimpiadi di Milano-Cortina. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

