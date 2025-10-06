Via Guido Reni parlano i ciclisti | Roma non deve tornare indietro ma puntare alla sostenibilità

Siamo tornati a Flaminio, tra viale Tiziano e via Guido Reni, nelle strade in cui passerà la nuova ciclovia del Grab. Nel quartiere, il progetto - che mira a rendere Roma una città più sicura e sostenibile per le quattro ruote - restringe le carreggiate e taglia 180 posti auto. Forte la protesta. 🔗 Leggi su Romatoday.it