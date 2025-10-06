Via gli schermi prima di dormire | la regola ferrea della psicologa per tutelare la crescita dei figli

Ci sono molti modi per essere buoni genitori, ma per la psicologa Jean Twenge esiste una sola regola non negoziabile che dovrebbe valere per tutte le famiglie: nessun dispositivo elettronico in camera da letto durante la notte. Una scelta semplice ma decisiva per tutelare il sonno e la salute mentale dei ragazzi, sempre più vulnerabili agli effetti di smartphone e social media. 🔗 Leggi su Fanpage.it

