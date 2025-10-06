Via al progetto Uwelfare Fondo pensione aperto per studenti universitari

FAST FORWARD FOUNDATION, ente filantropico fondato nel 2004 da BFF Bank, ha attivato la prima convenzione in Italia che agevola l‘accesso degli studenti universitari a un fondo pensione aperto. La sperimentazione è nata in seno al progetto Uwelfare di Fast Forward Foundation, in partnership con la società di gestione del risparmio Euregio Plus sgr, che accompagna gli studenti nella costruzione del proprio futuro pensionistico. Grazie a questa sperimentazione, gli studenti che frequentano un corso di laurea riconosciuto dal ministero dell‘Università e della Ricerca e che partecipano a questa fase del progetto Uwelfare avranno la possibilità di accedere senza costi di adesione e di amministrazione al fondo pensione aperto PensPlan Profi, istituito e gestito da Euregio Plus Sgr spa. 🔗 Leggi su Quotidiano.net