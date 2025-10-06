Via ai lavori per risolvere il problemi degli allagamenti
Cominceranno a breve i lavori per il potenziamento della rete fognaria nella frazione di Casalba, a Macerata Campania. Si tratta di un progetto atteso da tempo, visto che la zona, ad ogni ‘bomba d’acqua', rischia di allagarsi con grossi disagi per i residenti.“Il progetto - spiega il sindaco. 🔗 Leggi su Casertanews.it
Colleferro. Allagamenti su Via Fontana dell’Oste. Inaugurati la nuova vasca di decantazione ed i lavori realizzati per risolvere il problema
Sora, lavori all'ex Tommasi: “150 mila euro per non risolvere il problema”
LAVORI SVOLTI Il ghiaino drenante è una soluzione ottimale per risolvere i problemi di allagamento e migliorare la sicurezza evitando il formarsi di pozzanghere o ghiaccio, senza dover rinunciare all'espetto estetico, perchè completamente personalizzabile n Vai su Facebook
Lavori rimandati per problemi tecnici: rimane aperta via Balbi - Sono stati infatti rimandati a data da destinarsi i lavori per il progetto 4 Assi che avrebbero obbligato la chiusura della strada che porta dalla Nunziata a ... Scrive primocanale.it
Lavori Autostrada acqua, 'finora non particolari problemi' - Per i lavori a Firenze all'Autostrada della acqua, al via da ieri e in programma fino a domani, Publiacqua spiega che "dal punto di vista del servizio all'utenza, al momento non si registrano ... Riporta ansa.it