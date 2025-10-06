Vi spiego le scelte di Meloni sulle manifestazioni pro-Gaza L’analisi di Carone
Una maggioranza di italiani è solidale con la Flotilla e con il popolo palestinese, ma il governo resta prudente. Perché la premier sceglie di parlare all’esterno più che al Paese. Le piazze italiane si sono riempite come non accadeva da decenni per un tema di politica estera. La Flotilla per Gaza, le bandiere, gli appelli alla pace: migliaia di persone scese in strada per chiedere aiuti umanitari e fine delle violenze. Eppure, a fronte di un’opinione pubblica largamente solidale con Gaza, il governo ha scelto la linea della cautela e della distanza. Secondo le ultime rilevazioni, una stragrande maggioranza di italiani (in alcuni sondaggi, circa il 70%) si dichiara favorevole all’iniziativa della Flotilla. 🔗 Leggi su Formiche.net
In questa notizia si parla di: spiego - scelte
#Conte: “Vi spiego la scelta di tornare al 4-3-3. Juve-Milan? La guardo con piacere” - X Vai su X
Sant'Arsenio, nuova Giunta comunale: il sindaco Pica spiega le scelte dopo la mozione di sfiducia #donatopica #giuntacomunale #santarsenio Vai su Facebook
Meloni: ditemi quanto sono costati i cortei. Ma è cauta sulla stretta voluta dalla Lega - Il Carroccio vuole fissare il tetto delle sanzioni da 10mila euro fino a un massimo di un milione Vuole vederci chiaro «sui costi». Si legge su repubblica.it
Sciopero generale per Gaza, oltre 100 manifestazioni in tutta Italia. Landini: «La Flotilla ha rotto il muro» - In piazza decine di migliaia di persone per lo sciopero indetto da Cgil e Usb, illegittimo secondo il Garante. vanityfair.it scrive