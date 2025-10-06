Una maggioranza di italiani è solidale con la Flotilla e con il popolo palestinese, ma il governo resta prudente. Perché la premier sceglie di parlare all’esterno più che al Paese. Le piazze italiane si sono riempite come non accadeva da decenni per un tema di politica estera. La Flotilla per Gaza, le bandiere, gli appelli alla pace: migliaia di persone scese in strada per chiedere aiuti umanitari e fine delle violenze. Eppure, a fronte di un’opinione pubblica largamente solidale con Gaza, il governo ha scelto la linea della cautela e della distanza. Secondo le ultime rilevazioni, una stragrande maggioranza di italiani (in alcuni sondaggi, circa il 70%) si dichiara favorevole all’iniziativa della Flotilla. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Vi spiego le scelte di Meloni sulle manifestazioni pro-Gaza. L’analisi di Carone