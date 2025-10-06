Vi prego vogliono uccidere mio figlio | così la burocrate del Comune di Agrigento in lacrime chiede aiuto ai boss
“Vi prego aiutatemi.. lo ha picchiato. gli vogliono sparare”. La richiesta di aiuto disperato di una madre evita conseguenze peggiori al figlio. Probabilmente gli salva la vita. Ma a proteggere il poco più che ventenne sbandato, figlio di una dirigente comunale e di un dirigente di un grosso. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
"Vi prego, vogliono uccidere mio figlio": così la burocrate del Comune di Agrigento in lacrime chiede aiuto ai boss - Dossier tramite le intercettazioni rivela l'intervento della famiglia mafiosa di Villaseta nel contrasto fra due piccoli spacciatori.
Tom Evans: "Ho detto al Papa che vogliono uccidere mio figlio, spero nel suo aiuto"