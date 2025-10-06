Vi porto nel triangolo giardino-piazza-loggia diventato il Bazar delle droghe di Firenze

Dove si vendeva ninnoli chincaglierie e oggetti antichi oggi si smercia droga. Come delle vedette, poggiate alle colonne manieriste in piazza dei Ciompi, si attende il prossimo cliente in quello che anni fa era il mercatino delle pulci. Intanto residenti e commercianti assistono rassegnati alla. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

In questa notizia si parla di: porto - triangolo

TRIANGOLO PORTOPAGLIETTO 2025 Vai su Facebook

Porto San Giorgio, giochi inutilizzabili in piazza Torino. Distrutta anche la casetta dei libri - Giochi rotti, altalene assenti o da sostituire, giochi impraticabili per l’assenza di maniglie e casetta dei libri distrutta. Si legge su corriereadriatico.it

Porto San Giorgio e piazza Mentana, ecco il nuovo volto: «Più verde e migliore accessibilità» - PORTO SAN GIORGIO Nuovo progetto per piazza Mentana, più verde e più accessibile. corriereadriatico.it scrive