Vi devo dire di Barbara D’Urso e Pasquale La Rocca Ballando con le stelle la bomba in diretta di Rossella Erra

Caffeinamagazine.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A Ballando con le Stelle 2025 l’atmosfera si fa sempre più incandescente, e non solo per la competizione sulla pista. Dopo appena due puntate, il gossip si è già acceso attorno a una delle coppie più chiacchierate di questa edizione: Barbara D’Urso e il suo maestro di ballo, Pasquale La Rocca. I due, uniti da una sintonia evidente durante le esibizioni, sembrano aver trovato un’intesa che va oltre la danza. E nelle ultime ore si parla di un possibile legame sentimentale. A far crescere la curiosità è stata Rossella Erra, presenza fissa nel programma “La volta buona”, che ha lasciato trapelare qualche dettaglio in più su ciò che accade dietro le quinte dello show di Rai 1. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

