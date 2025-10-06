Vezzoni felice per il gol e per la prestazione | Ottima gara di tutta la squadra avanti così

"Nel primo tempo abbiamo disputato una buona prestazione, nel secondo ci saremmo meritati qualcosa in più. Nonostante ciò sono soddisfatto per aver ottenuto il pari e per la prestazione della squadra". È un Franco Vezzoni ormai già diventato leader quello che commenta il 2 a 2 contro il Campobasso. Dal suo arrivo a Pesaro il 9 luglio scorso Stellone lo ha messo al centro del progetto e lo ha reso un centro di gravità permanente del gioco vissino. Fin dalle prime amichevoli stagionali la manovra offensiva pesarese è infatti sempre stata decentrata sulla sua corsia, quella sinistra, diventata fin da subito di sua proprietà. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

