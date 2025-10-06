Veterinari aggrediti e minacciati di morte durante controllo in un panificio

Casertanews.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Due medici veterinari, in servizio all’Asl di Caserta, sono stati aggrediti nel corso di un controllo all’interno di un panificio a Pietramelara.I due professionisti si erano recati nella struttura per un’attività ispettiva e di controllo. Un dovere istituzionale finalizzato alla tutela della. 🔗 Leggi su Casertanews.it

