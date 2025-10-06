Veterinari aggrediti e minacciati di morte durante controllo in un panificio
Due medici veterinari, in servizio all’Asl di Caserta, sono stati aggrediti nel corso di un controllo all’interno di un panificio a Pietramelara.I due professionisti si erano recati nella struttura per un’attività ispettiva e di controllo. Un dovere istituzionale finalizzato alla tutela della. 🔗 Leggi su Casertanews.it
In questa notizia si parla di: veterinari - aggrediti
Piacenza,"veterinari aggrediti… ma non dai cani
Due veterinari dell'ASL di Caserta sono stati aggrediti a Alvignano da proprietari di pitbull che avrebbero dovuto essere allontanati per sicurezza, suscitando la denuncia della Federazione Nazionale Ordini Veterinari. Vai su Facebook
Veterinario aggredito in clinica a Lecce, nei guai per violenza privata madre e due figli https://ift.tt/d5Kt76I https://ift.tt/wfCJXeb - X Vai su X