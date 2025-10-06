Vertenza Cargill richiesta di confronto in commissione all' Ars

“Ho presentato una richiesta ufficiale di audizione alla Commissione Attività Produttive dell’Assemblea Regionale Siciliana per discutere con urgenza del futuro dello stabilimento industriale Cargill–Duferco di San Filippo del Mela e dei suoi lavoratori”.Lo annuncia il deputato regionale di Sud. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

Vertenza Cargill, si muovono i deputati del Pd

Pace del Mela, la vertenza Cargill rischia di gettare sul lastrico 49 lavoratori e famiglie https://gazzettadelsud.it/?p=2109195 Vai su Facebook

Vertenza medici e dirigenti. Aprire subito il tavolo di confronto - Per sbloccare la partita contratto, il tavolo di confronto proposto dal Ministro Grillo si deve aprire e deve essere concreto. Lo riporta quotidianosanita.it

Vertenza in Comune, le ore decisive. Due ore di confronto e Rsu al bivio: "Proposta da valutare, ci pensiamo" - Sono le ore decisive quelle che tra ieri e oggi servono a scandirre la risposta dei sindacati alla proposta dell’amministrazione. Da lanazione.it