Il governo si prepara a congelare l’aumento automatico di tre mesi dell’ età pensionabile previsto nel 2027, ma la misura potrebbe non essere per tutti. Mentre prende forma la prossima manovra finanziaria, i tecnici del ministero dell’Economia lavorano per contenere l’impatto sui conti pubblici della promessa arrivata dal sottosegretario al ministero del Lavoro Claudio Durigon e dallo stesso titolare del Mef Giancarlo Giorgetti. L’ipotesi principale prevede che lo stop all’innalzamento dell’età pensionabile scatti soltanto per chi nel 2027 avrà già compiuto 64 anni. Chi sarà più giovane, anche se con un’anzianità contributiva di 42 anni e 10 mesi, dovrebbe comunque attendere i tre mesi aggiuntivi prima di andare in pensione. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Verso la manovra – Congelare l’aumento dell’età pensionabile costa troppo: l’ipotesi che non valga per tutti