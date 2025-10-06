Verso la manovra – Congelare l’aumento dell’età pensionabile costa troppo | l’ipotesi che non valga per tutti
Il governo si prepara a congelare l’aumento automatico di tre mesi dell’ età pensionabile previsto nel 2027, ma la misura potrebbe non essere per tutti. Mentre prende forma la prossima manovra finanziaria, i tecnici del ministero dell’Economia lavorano per contenere l’impatto sui conti pubblici della promessa arrivata dal sottosegretario al ministero del Lavoro Claudio Durigon e dallo stesso titolare del Mef Giancarlo Giorgetti. L’ipotesi principale prevede che lo stop all’innalzamento dell’età pensionabile scatti soltanto per chi nel 2027 avrà già compiuto 64 anni. Chi sarà più giovane, anche se con un’anzianità contributiva di 42 anni e 10 mesi, dovrebbe comunque attendere i tre mesi aggiuntivi prima di andare in pensione. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
In questa notizia si parla di: verso - manovra
Tecnici al lavoro sulla manovra 2026: verso l’addio alle quote-pensioni
Pensioni, con Quota 103 in un anno solo 1.153 uscite. Verso l'addio in manovra: le nuove forme flessibili
Durigon, verso stop aumento requisiti pensione nella manovra
Firma del piano di pace entro domenica o riprende la caccia ai terroristi palestinesi. Piazze piene per Flotilla. Piazze piene per lo sciopero generale pro Gaza. Allarme droni anche in Germania e in Belgio. Verso una manovra finanziaria da 16 miliardi Vai su Facebook
Meno Pil ma conti in ordine. Verso la quarta manovra di Giorgetti e @GiorgiaMeloni @MEF_GOV Il punto di @gianluzappo - X Vai su X