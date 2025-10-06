Versa candeggina nella piscina dei vicini e provoca lesioni a 4 bambini | 41enne a processo

Fanpage.it | 6 ott 2025

Una 41enne è stata rinviata a giudizio dal Tribunale di Cremona per lesioni ai danni di 4 bambini. La donna è accusata di aver versato candeggina nella piscina dei vicini di casa. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: versa - candeggina

